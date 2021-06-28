المنقوش تشارك في اجتماع روما للتحالف الدولي ضد داعش

شاركت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الملتئم في روما برئاسة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين.

وقالت المنقوش في كلمة لها إن هذا الاجتماع يؤكد العزم على القيام بواجبنا في حماية أوطاننا من تنظيم متطرف دمر المدن وقتل الأبرياء، منبهة للتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا، من خلال تكليف المجلس الرئاسي، والحكومة اللذين يقع على عاتقهما تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

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