الحكومة تتعهد بتوفير الإمكانيات لتنفيذ المشروعات التوقفة في الجنوب

تعهد نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح خلال لقائه عمداء بلديات الجنوب بعمل الحكومة على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروعات المتوقفة واستئنافها.

جاء ذلك خلال لقاء أبو جناح في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين بمكتبه في بطرابلس عمداء بلديات الجنوب، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بحسب صفحة اجتماعات نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”.

وأشاد أبوجناح بدور عمداء البلديات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي في تقديم الخدمات للمواطن، وأكد على دعمه لخطة كاملة لشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

من جانبهم قدم عمداء البلديات مقترح لقيام البلديات بالدور الإشرافي على تقديم كافة الأعمال الخدمية، والسعي لإنشاء محطات المعالجة في الجنوب بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وجرى خلال اللقاء بحث اختصاصات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المتمثلة في التشغيل والصيانة ومشاكلهم ومعاناتهم مع البنية التحتية المتهالكة.

وتطرق الاجتماع للخطط المزعم السير بها لتفعيل المشروعات في الجنوب، والمشاكل التي تعاني منها مكاتب شركة المياه والصرف الصحي، وتمكين الدور الرقابي الواجب تنفيذه لإنجاح العمليات الخدمية وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح والامثل.

وحضر الاجتماع كلاً من :عميد وادي البوانيس علي عكاشة، وعميد بلدية إدري الشاطي إبراهيم عمر الغول، وعميد بلدية قرضة الشاطي مجدي محمد أبو خزام، عميد بلدية الغريفه عبد الستار السنوسي علي، وعميد بلدية الشرقية وعميد بلدية الجفرة سعيد أبو بكر قرينقو، وعميد بلدية براك الشاطي جيلاني علي جيلاني، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المبروك عبدالله محمد، ومساعد التشغيل والصيانة في الشركة إبراهيم عمر عبد الكبير، ومساعد شؤون الموارد والخدمة في الشركة طارق علي عيسي.