البحرية التونسية تنقذ 178 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 178 مهاجرًا غير شرعي، وانتشال جثتين من البحر المتوسط، الأحد، بعد تعطل القوارب التي كانت تقلهم أثناء عبورهم إلى أوروبا، بعدما انطلقوا من ميناء زوارة في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، إن قوات خفر السواحل أنقذت المهاجرين وانتشلت الجثتين من البحر الأبيض المتوسط، أمس الأحد، مؤكدًا أن قوارب المهاجرين كانت معرضة لخطر الغرق، فيما أطلقت منصة نفطية في المنطقة صرخة استغاثة لإنقاذ المهاجرين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أن أغلب المهاجرين كانوا من بنغلاديش وإريتريا ومصر ومالي وساحل العاج وسورية ونيجيريا ومالي وإثيوبيا.

وتعد هذه ثاني عملية إنقاذ واسعة تقوم بها البحرية التونسية في المنطقة خلال 48 ساعة، حيث أنقذت يوم الجمعة الماضي 267 مهاجرًا كانوا يحاولون العبور إلى إيطاليا.

ومنذ يناير وجد أكثر من ألف شخص أنفسهم في تونس، بعدما غادروا ليبيا عبر البحر، وارتفع عدد المغادرين من ليبيا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكذلك عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل واستقبلتهم تونس.