بليحق يؤكد ضرورة إعطاء الشعب الحق في انتخاب الرئيس بشكل مباشر

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على ضرورة إعطاء الشعب الليبي الحق في انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وبين بليحق في مقابلة مع “قناة الحدث” أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ستحال لمجلس النواب الذي سينظر فيها وبعد إقرارها يجري إجراء تعديل دستوري لدسترتها للتوجه لمرحلة الانتخابات.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب يؤكد دائما أنه سيقوم بمهامه وينظر لما يحال إليه وحتى لم يتفق على قاعدة دستورية فإن مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.

وشدد بليحق على أن مجلس النواب يطالب بقوة بإجراء الانتخابات مبينا أن هناك من يحاول تمرير مشروع الاستفتاء قبل الانتخابات بهدف تعطيل الانتخابات.