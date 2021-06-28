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أزمة إنسانية تهدد أهالي غدامس بالعطش

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تهدد أزمة إنسانية مدينة غدامس بالعطش، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن البئر الوحيدة التي تغذي المدينة، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا لموظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وخاصة العاملين في مكتب التشغيل والصيانة.

ويشكل وقف البئر الوحيدة في غدامس خطرا، وقد يصنع أزمات متلاحقة تفاقم الوضع القائم في المدينة، نتيجة الإهمال الرسمي للمدينة.

وحتى مع نقص الإمكانيات وارتفاع الحرارة، لم يألو العاملون بالشركة وبعض المتطوعين جهدا، في سبيل ارجاع البئر للضخ من جديد.

ويتساءل أهالي غدامس إلى متى سيبقى الحال على هذا المنوال؟ ولماذا الوزرات وهيئة المياه لا تضع حلا جدريا لهذه المعضلة بحفر آبار جديدة بالمدينة؟

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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