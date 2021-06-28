دعم طبي من تراغن لإنقاذ منطقة “إدليم” المنسية

قام بها فريق الرصد والتقصي تراغن وفريق العزل في مستشفى تراغن التعليمي، بزيارة تفقد ودعم إلى منطقة إدليم إحدى مناطق بلدية مرزق، بعد أن تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ50 حالة دون أي تدخل حكومي رسمي أو متخصص ما استوجب هذه المبادرة الإنسانية من فريقي التقصي والعزل لتقديم عدد من المواد التشغيلية التحليلية والتجهيزات الوقائية.

ولاقت الزيارة ترحيبا من فريق الرصد في منطقة إدليم ومن الأهالي الذين رأوا فيها دعما معنويا قبل أن يكون ماديا، مؤكدين على ضرورة التعاون لتفادي تحول المنطقة إلى بؤرة خطرة على حوض مرزق بكامله.

وشمل برنامج الزيارة أيضا التعقيم بنظام الرش الكحولي لعيادة المنطقة، والجامع والمدرسة الثانوية، على أن يستكمل باقي المؤسسات في وقت لاحق ووفق برنامج تنسيقي مع فريق الرصد في منطقة إدليم.

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