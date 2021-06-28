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الجزائر تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معبر الدبداب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار منفذ الدبداب، الرابط بين ليبيا والجزائر، وفد رفيع المستوى من الجهة الجزائرية شمل مسؤولين من مختلف الدوائر الوزارية، منها وزارة الداخلية والخارجية ووزارة التجارة ووزارة الأشغال العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، بالإضافة إلى حضور والي ولاية ايلزي الواقع في نطاقها المنفذ.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توصيات الملتقى الاقتصادي الجزائري الليبي، الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية نهاية شهر مايو الماضي، ومن أجل الوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بفتح المعبر الحدودي غدامس الدبداب.

وتهدف الزيارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على المعبر بتوفير كافة الوسائل المادية والبشرية الضرورية للمنفذ، وأيضا تهيئة المنفذ بالاحتياجات الأمنية والجمركية، والتي تُسهل نقل التجار والبضائع والسلع بكل سلاسة ومرونة بين الجانبين الليبي والجزائري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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