“الأوقاف” للمواطنين: اصبروا على انقطاع الكهرباء.. وليبيون يردون

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، المواطنين الذين تنطع عليهم الكهرباء لساعات طويلة إلى “الصبر والاحتساب”.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، تحت عنوان “النصائح الغراء في أزمة الكهرباء”، إن “الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وأن لا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها”.

واستغرب عدد من المعلقين إقحام الدين في السياسة، وكتب عبدالسلام التايب “لا صبر على ظلم.. يجب أن تخاطب ولي الأمر أن يجد حل لهذه المشكلة”، وقال محمود غليو ” علموهم أن يطالبوا بحقوقهم وألا يرضوا بالذل والهوان”، كما كتبت نيبال ترهونة “بالله انصحوا المسؤولين احني صابرين من غير ما تقولولنا”.

وقال محمد ادريس الحلمي: “كانه على المواطن صبر بما فيه الكفاية ! وجهوا نصائحكم للمسؤولين يديروا حل لانقطاع الكهرباء”.

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