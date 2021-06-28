ليبيا الان

“الأوقاف” للمواطنين: اصبروا على انقطاع الكهرباء.. وليبيون يردون

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، المواطنين الذين تنطع عليهم الكهرباء لساعات طويلة إلى “الصبر والاحتساب”.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، تحت عنوان “النصائح الغراء في أزمة الكهرباء”، إن “الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وأن لا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها”.

واستغرب عدد من المعلقين إقحام الدين في السياسة، وكتب عبدالسلام التايب “لا صبر على ظلم.. يجب أن تخاطب ولي الأمر أن يجد حل لهذه المشكلة”، وقال محمود غليو ” علموهم أن يطالبوا بحقوقهم وألا يرضوا بالذل والهوان”، كما كتبت نيبال ترهونة “بالله انصحوا المسؤولين احني صابرين من غير ما تقولولنا”.

وقال محمد ادريس الحلمي: “كانه على المواطن صبر بما فيه الكفاية ! وجهوا نصائحكم للمسؤولين يديروا حل لانقطاع الكهرباء”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انتم خوارج اتباع النيتو ولاتراك الانجاس انتم مجرمين قتلة ارهابيين همج سراق عملاء اعداء الدين والامة كلاب النجمة والهلال اخخخخ ت فوووواااا

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  • إن “الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وأن لا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها”…
    آيها الأوغاد النذلين التافهين الفاسقين الباغين ياشداد الآفاق ، يا من تحملونَ فقط المكانس(اللحاء) على صدوركم ، لحاء النفاق والزندقة … عن آى صبر تتكلمون آيها الآوغاد ، عندما كانت الآمور بيد المخلصين من أبناء الوطن أمثال المهندس عمران ابوكراع ، كانت ليبيا تمد الفائض من التيار الكهربائى لجمهورية مصر العربية والجنوب التونسى… بدلا من تقديم النصح لهذه الحكومات العميلة المتعاقبة ، تطالبون المواطن بالتحلى بالصبر ، وكأن المواطن الليبى فى حالة عصيان مدنى كامل لأشهر عديدة… فاسفريات مايسمى بالدبيبة وحكومته فى خلال تلاتة أشهر فاقت سافريات القذافى ، بدلًا من أن يركز على الداخل ويضع الحلول المناسبة … ولكن لايسعنا إلا أن نفوض الآمر لله فى كلُ من تقلد منصب منذ العام 2011

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  • صبرتي يااوقاق ياشيوخ الفتن على القذافي مش كنتوا ياتيوس تقولو الصبر على ظلم القذافي واحتسبو صبركم لله افضل؟ فساد توه يازوامل اولى بالثورة عليها من ثورتكم القحبة

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