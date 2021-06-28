«بني وليد»: تركيب أرقام المراكز الانتخابية على واجهات عدد من المدارس في المدينة

قام مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد، اليوم الإثنين، بتركيب عدد من اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المراكز الانتخابية على واجهات عدد من المدارس المستهدفة في عملية الانتخابات واستعدادا لفتح سجل الناخبين خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال مدير الإعلام بمكتب الدائرة الانتخابية بني وليد عبدالسلام زبيدة، في تصريح صحفي، إن “موظفي المكتب أشرفوا على تركيب كافة اللوحات على مراكز الانتخابات بالمنطقة الممتدة بمدينة بني وليد من المردوم شرقا واشميخ وتينيناي جنوبا، ويواصلون العمل استعدادا للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر القادم”.

وذكر «زبيدة» أن “عملية تركيب اللوحات شملت أيضا تركيب لوحات إرشادية للمراكز المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من أداء حقهم الانتخابي”.

وأوضح أن “رئيس وموظفو مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد ناقشوا الفترة الماضية الاستعدادات المطلوبة للعملية الانتخابية”.