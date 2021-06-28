الدرقاش: «قاعدة دستورية مفصلة على مقاس حفتر».. «الله المستعان»

قال مروان الدرقاش، الناشط السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” قاعدة دستورية مفصلة على مقاس حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي- الله المستعان”.

وقال عبد الله عثمان، عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتهم التي عقدت في تونس على عدد من النقاط بالإجماع بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، والتي من بينها شروط الترشح للرئاسة والبرلمان.

وأضاف عثمان، في كلمته اليوم الإثنين ، أمام أعضاء ملتقى الحوار في جلسته المنعقدة في جنيف، إن اتفقوا بالإجماع على عدة شروط يجب توافرها في من يترشح للرئاسة أولها أن يكون “ليبيًا مسلما، وألا يكون مزدوج الجنسية إلا أن يكون مأذونا له بذلك وفقا للقوانين الليبية، وألا يكون متزوج من غير ليبية، وأن يكون من أبوين ليبيين”.

وأضاف عضو ملتقى الحوار أن المرشح للرئاسة يجب ألا يقل عمره عن 35 سنة، وألا يكون سبق إدانته في حكم قضائي نهائي متعلق بجرائم جنائية أو فساد أو جرائم حقوق الإنسان، وأن يقدم إقرار بممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه.

وقال إنه تم التوافق بالإجماع على أن يكون انتخاب رئيس البلاد والبرلمان بشكل حر ومباشر ومتزامن، وأن تتم الانتخابات بنظام القوائم.

واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل مشروع الاستفتاء على الدستور على أن يتم عقب اختيار السلطة التشريعية في البلاد، على أن يشكل الملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة صياغة الدستور لإعادة النظر في النقاط الخلافية التي يرفضها البعض.