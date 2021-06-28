العبدلي: ليبيا وصلت إلى أعلى مستويات استهلاك الكهرباء في تاريخها الأسبوع الماضي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.

وتوقع العبدلي في تصريح إلى منصة «حكومتنا» اليوم الاثنين، تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرار التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، مؤكدا نجاح الشركة العامة للكهرباء في السيطرة على الشبكة خلال الموجة الحارة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف العبدلي أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل إضافة على 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة ف تنفيذها عن طريق إجراء الصيانات للشبكة ومحطات الإنتاج.

محطة أوباري جاهزة للربط مع الشبكة الكهربائية

وأرجع العبدلي سبب زيادة عدد ساعات طرح الأحمال خلال الأيام الماضية إلى حاجة الشبكة إلى التأهيل في عدد من المناطق جراء التعديات على مكوناتها، والتي تسببت في بعض الأحيان في حدوث هزات أدت إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة ما قلص من القدرة الإنتاجية، إضافة إلى تراكم الديون المستحقة على الموطنين للشركة والتي من شانها أن تساهم في دعم قدرات الشركة لتطوير شبكة الكهرباء على نحو أفضل.

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وأشار رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء في تصريحه إلى أن الشركة استطاعت خلال الأسابيع الماضية انجاز عمليات صيانة وتأهيل لوحدات توليد في عدد من المحطات بعد توفير قطع الغيار اللازمة لها، مؤكدا أن محطة كهرباء أوباري الغازية في الجنوب الغربي «جاهزة بنسة 100% للربط على الشركة بعد وصول قطع الغيار».

أول لبنة في مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا

كما نوه العبدلي إلى المشاريع التي تخطط الشركة لاستكمالها وتنفيذها لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والتي من بينها استكمال عدد من المحطات وإنشاء أخرى جديدة للتغلب على العجز الحاصل في الإنتاج، مشيرا إلى أنهم في الشركة العامة للكهرباء أبلغوا الشركات الكورية المتعاقدين معها بضرورة العودة لاستكمال المشاريع المتوقفة أو إلغاء العقود.

وذكر العبدلي أن الشركة العامة للكهرباء تتفاوض حاليا مع أربع شركات لإنشاء محطات جديدة بمواقع في زلتين ودرنة وغرب طرابلس بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 5 آلاف ميجاوات، قال إنه «لو تمكنا من إنجازها نقول وداعا لطرح الأحمال».

إضافة إلى ذلك، قال العبدلي إن الشركة العامة للكهرباء تتفاوض أيضا مع شركات أخرى لتوطين الطاقة الشمسية من خلال إنشاء مشاريع في كل من غدامس والكفرة وهون وربيانة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، لافتا إلى أن المشروع الذي تجري دراسته لتنفيذه جنوب شرق البلاد سيكون «أول لبنة في مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا».

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