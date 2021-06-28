المجلس الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم

دعا المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في كتاب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، الدبيبة «بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير».

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.

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