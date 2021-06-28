«الغرياني»: اختيار الشخصيات الوطنية «النظيفة» في المناصب القيادية هو مطمح الليبيين  

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن اختيار الشخصيات الوطنية النظيفة العفيفة في المناصب القيادية هو مطمح الليبيين، وإليه ترنوا أنظارهم.

وأضاف المفتي المعزول، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أنه “كلما كان المرشح له ماضيه وتاريخه في باب الأمانة، كان بها أجدر ومنصبه أرفع، وتتنزل درجته ورتبته في المنصب عند الاختيار بِتَنَزُّل درجته في الأمانة، فإذا فُقدت بالكلية فُقد التأهيل للمنصب القيادي بالكلية”.

وأردف “هذا هو العدل والقسط الذي أمر الله تعالى به، وهو أقل ما يُوفّى به للشهداء، وتقر به أعين الأحياء، هو الميزان الحق، لأنه يقوم على إنزال الناس منازلهم وتقديرهم أقدارهم، ويتحقق به للبلد التغيير المنشود والأمل الموعود”.