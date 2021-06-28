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«الغرياني»: اختيار الشخصيات الوطنية «النظيفة» في المناصب القيادية هو مطمح الليبيين  

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المفتي المعزول  الصادق الغرياني، أن اختيار الشخصيات الوطنية النظيفة العفيفة في المناصب القيادية هو مطمح الليبيين، وإليه ترنوا أنظارهم.

وأضاف المفتي المعزول، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أنه “كلما كان المرشح له ماضيه وتاريخه في باب الأمانة، كان بها أجدر ومنصبه أرفع، وتتنزل درجته ورتبته في المنصب عند الاختيار بِتَنَزُّل درجته في الأمانة، فإذا فُقدت بالكلية فُقد التأهيل للمنصب القيادي بالكلية”.

وأردف “هذا هو العدل والقسط الذي أمر الله تعالى به،  وهو أقل ما يُوفّى به للشهداء، وتقر به أعين الأحياء، هو الميزان الحق، لأنه يقوم على إنزال الناس منازلهم وتقديرهم أقدارهم، ويتحقق به للبلد التغيير المنشود والأمل الموعود”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الشيطان يعظ !!
    كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ..
    فهل بنطبق عليك انت تعريف المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ..ويدك ملوثة بدماء الابرياء ولسانك يستحق قطعه

    رد

  • لكنه حقيقي وواقعي ..!!:
    28 يونيو، 2021 الساعة 10:48 م

    المنظمات العنصرية اليهودية والاوروبية الصليبية تحاول أن تتهم القوات الدفاعية لموارد الدول الافريقية والأسيوية بأنهم إرهابيين ـ ويجب محاربتهم ..!!!
    وتحاول العصابة الفرنسية الألمانية الهتلرية .. إيهام المجتمعات في العالم كذبا بأن الذين يدافعون عن ثروات بلادهم والمحافظة عليها من اثلوث الكيميائي والاشعاعي بأنهم إرهابيين ..!! ويجب ارسال قوات دولية لمحاربتهم في أرضهم ..!! ـ هذا غير صحيح ـ لأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس لكل دولة ..من جرائم حرب الصهاينة في فلسطين وجرائم الناتو الاوروبي في ليبيا والعراق واليمن ـ والان يحاولون منع المساعدات الصينية لتركيب الكهرباء للمدن الافربيقية ـ
    ومحاولة تحويل الأيرادات الافريقية لسوريا لبشار النعجة ..ولبنان والصليبيين هناك ..وهم يخزنون الذهب والاموال في أقبية صخور الكنائس والمعابد في لبنان وايطاليا .. وشعوبهم محرومين وقموعين فالشوارع …!!!
    طمعوا في ترواث مصر وليبيا والمغرب …!!!]
    هل تعلم أن دول الشام بما فيهم فلسطين يشتمون حتى مصر الي ارسلت شاحنات لبناء غزة ..!!
    ويشتمون السعودية ويشتمون كل من يساعدهم فالاعلام وقالوا نريد ان يرجع ترامب ليقتل العرب والافريقين .لأن في أعتقادهم أن الأسد اصله سوري .. !!!! وأن الأسود ليست في أفريقيا
    .!!! شيء عجيب .. لكنه حقيقي وواقعي ..!!

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  • -لايفوتك … !!!
    الحييوانات الأافريقية يتم تهريبها لهويات فلسطينين …!!! -إنشاء الله لاباس

    youtube.com/watch?v=nlJQH8u6oJ0

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