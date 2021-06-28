العبدلي: وضع الكهرباء سيتحسن الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.

وفي بث مباشر عبر منصة “حكومتنا” أجاب من خلاله على بعض من استفسارات المواطنين، توقع العبدلي، تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، مؤكدا نجاح الشركة العامة للكهرباء في السيطرة على الشبكة خلال الموجة الحارة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف العبدلي أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل إضافة على 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة ف تنفيذها عن طريق إجراء الصيانة للشبكة ومحطات الإنتاج.

وتعاني الشبكة الكهربائية في ليبيا منذ سنوات الأمر التسبب في خروجها عن الخدمة الأمر الذي يتم حله بطرح الأحمال على المدن والمناطق المختلفة.