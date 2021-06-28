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عاجل: المجلس الرئاسي يطالب رئيس الحكومة بتسمية وزير للدفاع بأسرع وقت

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 يونيو 2021 (وال) طالب المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ووجه المجلس الرئاسي كتابًا لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.

يشار إلى أن مجلس النواب استعرض في جلسته اليوم  كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها ، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد(وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • يجب ان يتم الاختيار بموافقة لجنة العشرة ورئيس مجلس النواب حتى لا يرفضه مجلس النواب طبقا للتشريعات النافذة وهى ان قائد الجيش هو المشير وان رئيس الاركان هو الناضورى والحل الوحيد المناسب هو اختيار الناضورى وزيرا للدفاع ورئيس وفد لجنة الخمسة عن المنطقة الغربية رئيسا للاركان ويظل المشير قائد للجيش حتى يستقيل عند الترشح للانتخاب ويحق للرئيس المنتخب القادم تغيير اى منصب عسكرى . واى مساس بالمشير يعنى تحول المتطقة الشرقية والحنوبية الى فوضى مثل المتطقة الغربية فهو كبيرهم فى الشرق والحنوب والمحافظ على تماسك الوحدات العسكرية ونتمنى ان نجد حفيتر فى المتطقة الغربية يقود كل الوحدات هناك ومحترم من جميعها بدلا من خيال المآتة الحداد الذى دخل مدار معتيقة بتصريح تركى !!!!

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  • بموجب هذا الكتاب فان حكومة الدبيبة باطلة وقدمت تشكيلة مزورة لمجلس النواب تخالف الاتفاق السياسى حيث وع السراج نفسه وزير دفاع دون موافقة المجلس الرئاسى بدلا من يقول ان المنصب شاغر وتصرف على انه وزير دفاع وحضر دفعة تخرج مليشيات وبجواره الحداد بلدياته الذى ليس له صفة لانه لم يصدق البرلمان على تعيينه اصلا .
    ومن حق الجيش الوطنى ان يعلن ان الدبيبة غير شرعى حتى تنال حكومته ثقة مجلس النواب من جديد بعد تقديم تشكياة كاملة تحظى بموافقة المجلس الرئاسى على منصبى وزير الدفاع والخارجية !!!

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