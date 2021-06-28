عاجل: المجلس الرئاسي يطالب رئيس الحكومة بتسمية وزير للدفاع بأسرع وقت

طرابلس 28 يونيو 2021 (وال) طالب المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ووجه المجلس الرئاسي كتابًا لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.

يشار إلى أن مجلس النواب استعرض في جلسته اليوم كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها ، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد(وال – طرابلس)

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