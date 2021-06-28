أبونجيم: سنعمل على إتمام وإقرار القاعدة الدستورية خلال جلسات ملتقى الحوار وسنؤجل الاستفتاء

أوضح عضو ملتقى الحوار السياسي علي أبونجيم، أن جدول أعمال جلسة ملتقى الحوار لن يتضمن اليوم طرح أي مسودة أو مقترح على الأعضاء للتصويت عليه.

أبو نجيم، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن هناك توافق مبدئي على ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى من نتائج وتوصيات، مضيفاً: “لم نتطرق إلى موضوع توحيد المؤسسة العسكرية، وكان غالب نقاشاتنا حول القاعدة الدستورية والانتخابات وقوانينها وآليتها”.

وتابع: “شرط عدم امتلاك المترشح لجنسية أخرى يُقصَد به ألّا يحملَ المترشح جنسيةً طلبها برغبته الشخصية، ويُسمح لمن حصلوا عليها اضطرارا بالترشح، وهذه الشروط تسمح لمن هم من النظام السابق ومنتسبي المؤسسات العسكرية بالترشح ما لما يكن صدر بحقهم حكم قضائي نهائي، إذا وافق أعضاء الملتقى عليها بالإجماع، وبنود جلسة اليوم تضمنت كلمات الأعضاء، و مناقشة توافقات اللجنة الاستشارية فحسب”.

وأضاف: “سنعمل على إتمام وإقرار القاعدة الدستورية خلال هذه الجلسات، ولا خلاف في ذلك، وسنؤجل الاستفتاء على الدستور بالتوافق فيما بيننا إلى وقت لاحق لأنه يستغرق وقتا طويلا، واقترحنا نظام القوائم ليكون هناك توازن في تمثيل كل المناطق شرقا وغربا وجنوبا، وتمثيل المرأة والشباب سيكونان في الحكومة 30%”.

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