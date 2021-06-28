مُلوحا باتخاذ قرار اختياره.. الرئاسي يطالب الدبيبة بتسمية وزير الدفاع

طالب المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتسمية وزير للدفاع بأسرع وقت، دون تأخير.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المنفي اليوم الأحد للدبيبة، دعاه فيها لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم.