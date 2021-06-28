عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي رئيس وأعضاء مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا

طرابلس 28 يونيو 2021 (وال)- التقى عضو المجلس الرئاسي السيد “عبد الله اللافي”، ظهر اليوم بطرابلس، رئيس وأعضاء مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا.

وبحث الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى، أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية والانتخابات المقبلة.

ورحب عضو المجلس الرئاسي برئيس وأعضاء مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة في رأب الصدع وتسوية الخلافات بين المدن والمناطق المختلفة.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي يسعى للتواصل مع كل أطياف ومكونات الشعب الليبي، للشروع في تنفيذ مصالحة وطنية حقيقية تقود البلاد إلى الاستقرار والسلام الدائم، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفاعلة لأعضاء المؤسسة في ملتقى المشائخ والأعيان ورجال المصالحة الذي سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك لتقديم رؤى جديدة تعزز الجهود الذي بادر بها المجلس الرئاسي بعقد الملتقى الأول للمصالحة عبر المسار القانوني خلال الشهر الماضي.

فيما عبر أعضاء مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا عن دعمهم الكامل لكل جهود المجلس الرئاسي في مساع تحقيق المصالحة من أجل حقن الدماء وإطفاء نار الفتنة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مناشدين المجلس بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تمهيداً لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد.(وال-طرابلس)

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