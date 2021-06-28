ليبيا الان

«المنقوش» ونظيرها السعودي يناقشان سبل تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار بليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نظيرها السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان، أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.

الوسوم

التنمية والازدهار المنقوش تحقيق الاستقرار سبل ليبيا وزير الخارجية السعودي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    .. وإرجاع الطائرات المدنيةلشركات خاصة عربية والمسروقات الليبية للبلاد الليبية ـفي قرب موسم الحج للبيت الحرام لمناسك االحج للمسلمين فوراً وبدون نقاش ..!!
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