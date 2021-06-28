ابوجناح تعهد بتوفير كافة الإمكانيات لاستئناف المشروعات المتوقفة بالجنوب

تعهد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح بالعمل على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروعات المتوقفة واستئنافها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة اليوم الاثنين بعمداء بلديات الجنوب والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمكتبه في العاصمة طرابلس وناقش اللقاء المشاكل العامة في الجنوب وأسباب تردي الخدمات الاساسية والإدارية، وكيفية حلحلة هذه المشاكل بما يخدم مصلحة المواطن، واختصاصات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المتمثلة في التشغيل والصيانة، ومشاكلهم ومعاناتهم مع البنية التحتية المتهالكة.

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وتطرق الاجتماع للخطط المقررو لتفعيل المشروعات في الجنوب، والمشكلات التي تعاني منها مكاتب شركة المياه و الصرف الصحي. وأكد المجتمعون ضرورة تمكين الدور الرقابي الواجب تنفيذه لإنجاح العمليات الخدمية وتنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقدم عمداء البلديات خلال الاجتماع مقترح لقيام البلديات بالدور الإشرافي على تقديم كافة الاعمال الخدمية ،و السعي لإنشاء محطات المعالجة في الجنوب بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

حضر الاجتماع عمداء بلديات وادي البوانيس، وإدري الشاطي، وقرضة الشاطي، والغريفة، والشرقية، والجفرة، وبراك الشاطي، إضافة إلى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المبروك عبدالله، ومساعد التشغيل والصيانة في الشركة إبراهيم عبد الكبير ومساعد شؤون الموارد والخدمة في الشركة طارق عيسي.

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