«العرفي»: انتخابات ديسمبر الرد الإيجابي الوحيد من السياسيين الذين أفسدوا الحياة في ليبيا

اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، مسعود العرفي، أن إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل سيكون الرد الإيجابي الوحيد من السياسيين الذين أفسدوا الحياة في ليبيا، بما في ذلك من جرائم القتل وسرقة المال العام.

وقال «العرفي» في كلمته خلال جلسة الملتقى المنعقدة اليوم الإثنين في جنيف، إنه “من الأمانة والمسؤولية إتمام هذه الانتخابات”، مردفًا “فعلينا التخلص من الذنوب السياسية وغفران ما مضى”.

وتابع؛ “الشعب يريد الوصول إلى الانتخابات وسوف تمسح هذه الخطوة كل ما عاناه الشعب الليبي من جرائم القتل والتشريد وسرقة المال العام”.

وأثنى «العرفي» على ما قامت به اللجنة الاستشارية لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات»، مشيرًا إلى أنها “أدت دورها بأمانة وأنجزت ما يريده أعضاء الملتقى، وما قدمته اللجنة من مقترحات سليمة وتكفي للوصول إلى الانتخابات”.

وأكد على “ضرورة انتخاب الشعب للرئيس بشكل مباشر، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بدور في تفادي السلبيات السابقة”.

واعتبر «العرفي» أن “المرحلة السابقة شهدت تجاوزات لكن البعض أصاب وأخطأ في العمل السياسي والمسؤولية، لكن الأخطاء قد تغتفر”.