العبدلي: شبكتنا الكهربائية ضعيفة ولا تحتمل أية مفاجآت

ليبيا – وصف رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي الشبكة الكهربائية في ليبيا بالضعيفة التي لا تحتمل أي مفاجآت رغم دعمها في الآونة الأخيرة بشكل جيد.

العبدلي أوضح في إيجاز إعلامي مصور حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إن هذا الدعم مكن الشركة من اقليام بعدة عمليات الصيانة اللازمة لمكونات الشبكة الكهربائية وتوريد قطع الغيار التي تحتاجها خطوط النقل ومحطات التوليد فضلا عن إدخال بعض القدرات الإنتاجية من محطات متوقفة عن العمل أو متدنية الإنتاجية.

وأضاف العبدلي إن هذه القدرات التي زادت من حجم الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية الذي كان قبل أشهر يقدر بـ3700 ميغاواط لا تعني بالمطلق وجود عجز يقدر بـ55% لأن ال أحمال تتراوح بين 7300 إلى 7500 ميغاواط ما يعني إن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية