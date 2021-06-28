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دردور: لابد من إضافة بند على «القاعدة الدستورية» يمنع «حفتر» من الترشح في الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

>> دردور: لابد من إضافة بند على القاعدة الدستورية يمنع «حفتر» من الترشح في الانتخابات

>> دردور: لا يمكن أن تمر بنود «القاعدة الدستورية» دون منع القتلة والمجرمين من حكم البلاد

طالب فرج دردور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإضافة بند جديد إلى بنود القاعدة الدستورية يمنع حفتر- في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- من الترشح للرئاسة.

وقال دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لابد من إضافة بند:” كل من قاد الحرب على طرابلس لن يترشح للانتخابات قبل أن يقدم للمحاكمة بتهمة القتل الجماعي في المنطقة الغربية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”، على حد زعمه.

وأضاف:” الحلف العربي الغربي الإسرائيلي، أسس للتمرد في المنطقة الشرقية ودعم الحرب على طرابلس، وسكت عن القتل والمقابر الجماعية والدمار التي تسببت فيها حربهم، وبعد هزيمتهم نراهم اليوم يفصلون شروط الترشيح على حفتر” على حد قوله.

وتابع:” من غير المقبول أن تمر هذه البنود، دون إضافة بند يمنع القتلة والمجرمين من حكم البلاد، ومن تبرئه المحكمة يتفضل للترشح في الجولات المقبلة”، على حد ادعائه.

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إضافة بند الترشح في الانتخابات القاعدة الدستورية دردور منع «حفتر»

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحقير الشعب يريد المشير ومن سبضع القاعدة الدستورية هو مجلس النواب الذى منح الشرعية للمشير باسم الشعب ياكلب ومهما فعلتم فارادة الشعب اقوى من شوية جرذان مثلكم قلة لا وزن لها وقد سبقكم خوان مصر قالوا نفس الكلام عن السيسى واليوم تركيا وقطر تلفظ الاخوان وتتودد للسيسى قاهر اللخوان فالابطال يثق فيهم الجميع بينما الخوان يدوسهم الجميع بالاقدام وبمجرد ان يصبح المشير رئيسا منتخب ستجد سيدك اردوغان يسلمك قربان للمشير يعمل منك فطير ياحقير انظر الى خوان مصر جنبك فى اسطنبول من الذى اسكتهم عن النباح ضد السيسى ومن الذى يطردهم الان ويسعى لتسليم شوية منه لمصر فهل عاد مرسى للقصر ام ان النصر لمصر وقائدها السيسى الذى يحتفل بالذكرى الثامنة لسقوط حكم المرشد بانجازات رائعة لم تشهد مثلها مصر من قبل بينما فى تونس حيث تحالف اللخوان مع نبيل القروى الفاسد فقر وخراب وفوضى هناك فرق ياحمار

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    • لا تبالغ يا اتفووه الشعب لا يريد حفتر ولا يريد كل من جاء بالنيتو حفتر واحد جاهل تافه خائن حاسب نفسه بيحكم البلاد هو واولاده ولو كان ذلك على جثث الشباب الليبي يجب ابعاد حفتر عن السياسة والسلطة والجيش فلا لحفتر لانه فبرايري خائن جابه النيتو وكان راضي بالنيتو وهو حمار متخلف يضحك على الجهلة ويريد السلطة حفتر زبالة يجب طرده من الجيش هو واولاده واستبدال قيادة الجيش بشخص اخر ليبي حر ليس له جنسية اجنبية مثل العميل الغبي حفتر كفاكم عباطة وتخلف

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  • من يستجق الاعدام هم الخوان الذين دعموا الدواعش فى بنغازى ودرنة والجنوب والهلال النفطى وحرقوا مطار طرابلس بينما المشير ياحقير لو اراد تحرير طرابلس فى اسبوع واحد بسياسة الارض المحروقة لفعل ولكنه اعتمد على استدراج المليشيات بعيدا عن المناطق السكنية ليسحقها بعيدا عن المدنيين وكان حربصا على اهل طرابلس ومنشآتها رغم انه كان له السيادة الجوية عليها ولم يمس اى من منشآت ومعالم طرابلس حتى لو تحمل نتيجة ذلك فهو قائد جيش نظامى يلتزم بالقوانين الدولية بينما اردوغان والسراج مجرما حرب ياكلب وملفهما قبلته محكمة الجنايات الدولية اما حفتر فبطل قومى انقد ليبيا من مصير سوريا وحرر برقة وفزان وسرت والجنوب والهلال النفطى واعاد تصدير النفط ليصب العائد فى خزينة الدولة بعد ان كانت عصابات الجضران تغلق النفط وتهربه لصالحها .
    فانتم ياحريم السلطان من تستحقوا الحساب على جرامطم فى حق الجيش الوطنى عندما يعيدكم حفتر من تركيا بصفقة مع اردوغان عقب الفوز بالرئاسة ان شاء الله

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  • اول من قتل وشرد ودمر الممتلكات العامة والخاصة هم انتم جماعة فجر ليبيا (غبارة ليبيا) اما المقابر الجماعية فهناك المئات منها في بنغازي ودرنه، فهل هي من ضمن حساباتك ياديوث ام لا. ايها المنافق، في يوم من الايام ظهرت على احد الفضائيات وعلى اساس انك شخص محايد وقلت بعظمة لسانك انه لامشكلة لديك مع حفتر وما يهمك هو الديمقراطية وكنت انا شخصياً اعلم انك كاذب ومنافق. خسئت وخسئتم حريم السلطان.

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