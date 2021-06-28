>> دردور: لابد من إضافة بند على القاعدة الدستورية يمنع «حفتر» من الترشح في الانتخابات

>> دردور: لا يمكن أن تمر بنود «القاعدة الدستورية» دون منع القتلة والمجرمين من حكم البلاد

طالب فرج دردور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإضافة بند جديد إلى بنود القاعدة الدستورية يمنع حفتر- في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- من الترشح للرئاسة.

وقال دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لابد من إضافة بند:” كل من قاد الحرب على طرابلس لن يترشح للانتخابات قبل أن يقدم للمحاكمة بتهمة القتل الجماعي في المنطقة الغربية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”، على حد زعمه.

وأضاف:” الحلف العربي الغربي الإسرائيلي، أسس للتمرد في المنطقة الشرقية ودعم الحرب على طرابلس، وسكت عن القتل والمقابر الجماعية والدمار التي تسببت فيها حربهم، وبعد هزيمتهم نراهم اليوم يفصلون شروط الترشيح على حفتر” على حد قوله.

وتابع:” من غير المقبول أن تمر هذه البنود، دون إضافة بند يمنع القتلة والمجرمين من حكم البلاد، ومن تبرئه المحكمة يتفضل للترشح في الجولات المقبلة”، على حد ادعائه.