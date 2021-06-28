الدبيبة يدعو من الرباط إلى إلغاء التأشيرات بين البلدين وفتح خط جوي مباشر لتسهيل التنقل بين الشعبين

الرباط 28 يونيو 2021م (وال) ـ أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” أن الشعب الليبي ” يأمل في المزيد من التعاون والدعم ” من المملكة المغربية لتجاوز الأزمة وضمان الاستقرار في البلاد.

وقال الدبيبة في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع رئيس مجلس المستشارين، “عبد الحكيم بن شماش” ، ” نحن نطلب مزيد من التعاون والدعم من أشقائنا بالمغرب لإيجاد حل للأزمة وتجاوز السنوات الصعبة ” التي مرت بها ليبيا.

وجدد “الدبيبة” التأكيد على عميق امتنان الشعب الليبي لجلالة الملك محمد السادس على مواقفه المهمة، ودعم المملكة الثابت وجهودها المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة من خلال إلغاء التأشيرة بين البلدين وفتح خط جوي مباشر بين المغرب وليبيا لتسهيل التنقل بين الشعبين، بحسب الوكالة.

من جانبه، جدد “بن شماش” تأكيده على استعداد المغرب لتقديم كل الدعم الضروري وتقاسم تجربته في كافة المجالات مع الشعب الليبي من أجل استدراك الفرص الضائعة واستثمار ما يتيحه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع قائلا ” نحن على ثقة أن الذكاء الجماعي لليبيين سيؤدي إلى إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعيق تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب الليبي “.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قد وصل إلى أمس الاحد إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة.(وال- الرباط)

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