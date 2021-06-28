الوطني لمكافحة الأمراض: ارتفاع درجة الحرارة تسبب في تأجيل تطعيم بعض المواطنين

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، “حتى الآن توافرت لدينا 526 ألف جرعة من ثلاثة أنواع من الطعوم بالإضافة إلى 100 ألف جرعة ننتظر الإفراج عنها من جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية”.

وأضاف «سيمو»، في تصريح صحفي، أنه “عندما تتوفر كميات كافية من الطعوم سوف تزداد الأعداد وتتضاعف بشكل ملحوظ جدًا”.

وتابع؛ “الارتفاع الشديد في درجة الحرارة خلال الأيام السابقة تسبب في تأجيل بعض المواطنين لعمليات التطعيم”، مؤكدًا “بعدم توافر كميات كبيرة من الطعوم”.

وأوضح أن “التطعيم بمعدل 2000 شخص في اليوم كان فقط خلال الفترة الأخير”، مؤكدًا أن “معدل التطعيم كان وصل لقرابة العشرة آلاف في اليوم مع بداية الحملة”.