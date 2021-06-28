«المسماري»: الهجوم على مطار الويغ العسكري خبر كاذب وشائعات مغرضة

نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وقوع أي هجوم على مطار الويغ العسكري بالمنطقة الجنوبية.

وقال اللواء المسماري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة خبر كاذب بهجوم على مطار الويغ العسكري، وهذا خبر كاذب وعارِ تماما عن الصحة”.

وأكد العميد ركن محمد الخازمي، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العرببة الليبية.

وأضاف الخازمي- بحسب بيان المسماري- أن الغرض من هذه الشائعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوببة وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة.

وشدد على أن العملية الأمنية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة”.