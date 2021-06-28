غرفة تأمين بنغازي: لا غِطاء إجتماعي ولا أحد فوق القانون

بنغازي 28 يونيو 2021 (وال)- عقد في مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين اجتماع لإعادة تفعيل غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم وحضور آمر الشُرطة العسكرية بالقيادة العامة عقيد نجيب البالط

وضم الاجتماع الإدارة العامة للدعم المركزي، الإدارة العامة للبحث الجنائي، جهاز الأمن الداخلي، مُدراء مُديريات الأمن – طوق بنغازي، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أمن المعلومات – مُديرية أمن بنغازي، مكتب مكافحة المخدرات – بنغازي، الشؤون الأمنية بديوان الوزارة، هيئة السلامة الوطنية.

ويرأس الغرفة مُدير أمن بنغازي عميد ” رمضان الوحيشي ” وستعمل بالقضاء بشكل فوري على كافة أوكار الفساد والظواهر السلبية ومُحاربة المُجرمين والخارجين عن القانون أينما كانو وأينما وجدوا.

شدد اقعيم على ضرورة الضرب بيد من حديد ومُحاسبة ومُحاربة المُفسدين والخارجين عن القانون ومُلاحقتهم أينما كانوا ومهما كانت صفاتهم، مؤكدا أنه لا تهاون مع كُل من تُسول له نفسه المساس والعبث بأمن الوطن والمواطن ومُمتلكاته.

كما شدد على ضرورة فرض القانون وهيبة الدولة و مُحاربة كافة مظاهر الفساد و الظواهر السلبية ابتداء بالتهريب والهجرة غير الشرعية و التسول وبائعي السلع التموينية والغذائية غير الصالحة علي الطُرقات، وبدء عمل لجنة حصر أراضي الدولة والمواطنين المتعدي عليها والتي أُستغلت لمصالح خاصة ليتم إستراجعها بالقانون.

كما أكد على ضرورة منع أصحاب معارض السيارات من عرض سياراتهم خارج معارضهم والتي تسبب في إزدحام الطُرق، ومنع الزجاج المعتم وضروة تركيب اللوحات المعدنية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك غِطاء إجتماعي لأي أحد.

وتعهد بتعزيز الأجهزة الأمنية بكافة النواقص وحل كافة العراقيل التي تُواجة عملهم الأمني.

وأكد المجتمعون على ضرورة القضاء على الجريمة وأوكار الفساد مُثمنين دور الوكيل في سد حاجتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم للنهوض والرقي بمستوي أداء الواجب الأمني وفرض سُلطة القانون للوصول للهدف الأسمى والمنشود وهو أمن وأمان الوطن والمواطن. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال