حالة الطقس المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء وموعد انتهاء الموجة الساخنة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الثلاثاء والاربعاء في ليبيا أن موجة الحر مستمرة في التأثير على طقس ليبيا .

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد استمرار درجات الحرارة على مدن الغرب فوق 40 درجة مئوية وتسجل فى بعض المناطق 46 درجة مئوية.

موعد انتهاء الموجة الساخنة

واشار التقرير إلى ان هناك تغير سيطرا على درجات الحرارة بداية الاسبوع القادم حيث تتجه الى الانخفاض مقارنة بهذه الايام الساخنة ، الشمال الشرقي الوضع الجوى مغاير لما عليه المناطق الغربية حيث الاعتدال على درجات الحرارة خاصة اقصى المدن الشرقية.

ونصح المركز الوطني للارصاد الجوية المواطنين بهذه الموجة الساخنة بعدم المكوث تحت اشعة الشمس المباشرة فى وقت الذروة.

وفيما يلي النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الشرقي: الريح شرش الى بحري سرعته تصل الى( 25 ) عقدة ، وهذا بمثابة تحذير.

ارتفاع الموج يترواح بين 0.25 الى 1.25 م ويصل الى 1.5 على اقصى الساحل .

الرؤية جيدة الى متوسطة ، البحر هادى الى خفيف الموج .

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