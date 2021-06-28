المسماري ينفي الهجوم على مطار الويغ العسكري

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مانشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هجوم مزعوم على مطار الويغ العسكري.

وقال المسماري في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك إن هذا الخبر كاذب وعاري عن الصحة.

ونقل المسماري عن العميد ركن محمد الخازمي ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب قوله إن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العربيه الليبية وإن الغرض من هده الاشاعات التشويش على العمليه الأمنيه لتأمين المنطقه الجنوببه وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقه الجنوببه، مشيرا إلى أن العملية مستمره بتعليمات ومتابعة من القائد العام للجيش خليفه حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة.