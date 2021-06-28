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«المصباحي»: قوى شعبية وحزبية ترتب لقاءات مع «كوبيش» و «نورلاند» لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

«المصباحي»: قوى شعبية وحزبية ترتب لقاءات مع المبعوثين الأممي والأمريكي لبحث إخراج المرتزقة نهائيا من ليبيا

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن “قوى شعبية وحزبية تسعى لترتيب لقاءات مع مبعوث واشنطن إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الأممي يان كوبيش، لبحث آلية الضغط على أنقرة لخروج المرتزقة نهائيا من ليبيا”.

وأضاف «المصباحي» في تصريح صحفي، أن “هذه الكيانات “تدفع في كل اتجاه ومع كافة الأطراف الدولية المتواجدة في ليبيا، من أجل سرعة العمل على إخراج المرتزقة والميليشيات وكافة القوى الأجنبية من دون تأخير”.

وأوضح  أن هذه القوى، هي التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، وحزب التيار الوطني الوسطي، وتيار شباب التغيير، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهذه القوى، بحسب المصباحي، هي التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، وحزب التيار الوطني الوسطي، وتيار شباب التغيير، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني. وتدفع هذه الكيانات في كل اتجاه ومع كافة الأطراف الدولية المتواجدة في ليبيا، من أجل سرعة العمل على إخراج المرتزقة والميليشيات وكافة القوى الأجنبية من دون تأخير…. يقولون ( اضرب منقارك ما ينفع زيو) ياسادة ياكرام إن كنتم فعلًا مع الوطن ، لا تعولوا كثيراً على ما يسمى بالمجتمع الدولى( الدول الإستعمارية) أو حتى على دول الجوار ، لأنهم جميعاً يهرعون الى مصالحهم وأجنداتهم الخاصة بكلْ منهم ، ولكن ليبيا وطننا هى أمانة فوق أكتاف الليبيون المخلصون الشرفاء ، وليس لعابرى السبيل من الليبين ذوى المصالح والأجندات ، سوى الشخصية منها ، أو حتى لدول بعينها ، القادمونَ إلينا منْ وراء البحار مع إطلالة الخريفْ العربى ، الذين دمروا كل شئ فى ليبيا ، من نسيج إجتماعى ، ومجتمع محافظ وأخلاق سامية….
    ومن هذا المنبر أحب التنبيه لكل من يحب الوطن ، المخلصين الأوفياء سوى فى مباحث الجوازات ، أو فى الأمن الاخلى أو الخارجى العمل بإخلاص تجاه الوطن ، والتحرك السريع للكشف عن العديد من السوريون ، الذين دخلوا كمرتزقة ، بفعل كبير المرتزقة اوردغان وبمساعدة دويلة قطر القزمية ، وبعض عملائهما منَ الليبيون فى الداخل والخارج ، وأصبح العديد منهم يتمتعونَ بالرقم الوطنى ( آى المرتزقة) ، والأراضى بعين وعلى الأمن الداخلى تقسيم الأحياء الى مربعات أمنية ، ولا يهمكم الذين يطبلون ، بالشعارات الزائفة ( حرية … ديمقراطية وغيرها) فهذا واجب وطنى لحماية وإستعادة سيادة وكرامة الدولة المنتهكة ، وهذا الإجراء معمول به حتى فى امريكا وبريطانيا وكافة دول العالم حفاظاعلى السيادة الوطنية.

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