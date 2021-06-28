«المصباحي»: قوى شعبية وحزبية ترتب لقاءات مع «كوبيش» و «نورلاند» لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا

«المصباحي»: قوى شعبية وحزبية ترتب لقاءات مع المبعوثين الأممي والأمريكي لبحث إخراج المرتزقة نهائيا من ليبيا

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن “قوى شعبية وحزبية تسعى لترتيب لقاءات مع مبعوث واشنطن إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الأممي يان كوبيش، لبحث آلية الضغط على أنقرة لخروج المرتزقة نهائيا من ليبيا”.

وأضاف «المصباحي» في تصريح صحفي، أن “هذه الكيانات “تدفع في كل اتجاه ومع كافة الأطراف الدولية المتواجدة في ليبيا، من أجل سرعة العمل على إخراج المرتزقة والميليشيات وكافة القوى الأجنبية من دون تأخير”.

وأوضح أن هذه القوى، هي التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، وحزب التيار الوطني الوسطي، وتيار شباب التغيير، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني.