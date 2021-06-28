وزير الصناعة لـ«نظيره التونسي»: علينا التعاون في إنجاز الاتفاقيات المشتركة

استقبل وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، مساء اليوم الإثنين، وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد والوفد المرافق له بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتناول اجتماع الوزير، بنطيره التونسي تعزيز أوجه التواصل والتكامل بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة .

أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد، أن هذه الزيارة سوف تكون بداية مشوار التعاون في هذا المجال.

وأثنى الوزير أحمد أبوهيسة على حفاوة الاستقبال التي حظي بها وحسن التنظيم الذي تم خلال زيارته للجمهورية التونسية الأسبوع الماضي.

بدوره، شكر وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية، محمد بوسعيد الوزير أحمد أبوهيسة، على حسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له المتكون من السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي وعدد من الرؤساء والمدراء العامين لمؤسسات تابعة لقطاع الصناعة التونسي.