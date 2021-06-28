المنقوش تثمن مواقف مملكة البحرين الداعمة لدولة ليبيا

التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا نجلاء المنقوش، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالجمهورية الإيطالية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، لتوليها مهام وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

وبحسب صحفية الأيام، نوه وزير الخارجية بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة ليبيا ، في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، مؤكدًا دعم مملكة البحرين الثابت لدولة ليبيا الشقيقة في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

من جانبها، ثمنت نجلاء المنقوش مواقف مملكة البحرين الداعمة لدولة ليبيا والمساند لجهود الحكومة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، مؤكدة تطلع بلادها لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في شتى المجالات، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التطور والنماء.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر اللقاء، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.