صالح يطلب من لجنة المسار الدستوري بالنواب إعداد مشروع قانون للانتخابات

طبرق 29 يونيو 2021 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الإثنين مع لجنة المسار الدستوري بالمجلس وذلك لمناقشة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر للعام الحالي 2021.

وتم التأكيد خلال اللقاء على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقا لما هو مقرر في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 .

كما تم الاتفاق على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه و إقراره خلال شهر يوليو المقبل وذلك إيفاء بالمهام المناطة بالمجلس و المتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.(وال – طبرق)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال