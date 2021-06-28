ليبيا الان

عون: المغرب وعد ليبيا بتقاسم خبرته في مجالات الكهرباء والنجاعة الطاقية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا وزير النفط والغاز محمد عون المغرب إلى التنسيق والتعاون في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والمتجددة.

وشدد عون خلال زيارته لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب في تصريح للصحفيين، الاثنين، على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا باعتبارهما بلدين مغاربيين، مبرزا أنه من «المرتقب أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم لاستئناف الأنشطة التي توقفت بسبب الأزمة الليبية».

وأثنى الوزير الليبي على الدعم الذي تقدمه المغرب لبلاده من أجل استئناف أنشطة قطاع النفط والغاز، معربا عن عزم ليبيا إضفاء زخم على علاقاتها مع المغرب «الذي وعد بتقديم الدعم الضروري لنا في العديد من المجالات عبر تقاسم للخبرة في مجالي الكهرباء والنجاعة الطاقية».

– الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي وتسهيل إجراءات التأشيرات مع الرباط

كما أكد عون على النتائج الجيدة جدا للدعم الحالي للشركة الليبية للنفط المستقرة بالمغرب في مجال تسهيل أنشطتها لاستيراد وتوزيع منتجات الغاز والنفط.

ورافق محمد عون رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي أجرى زيارة عمل إلى المغرب الأولى من نوعها. ودعا الأخير خلالها إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة من خلال إلغاء التأشيرة بين البلدين، وفتح خط جوي مباشر بين المغرب وليبيا لتسهيل التنقلات بين الشعبين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نشر ركيك وتعبير لا يليق باي تعاون واستخفاف بالشءون الدوبلوماسية –
    والدولة الليبية ليست مستعدة
    لادخال ثقافات لا تتماشى مع اعراق وإصالة المجتمع الليبي – من العديد من النواحي – وموضوع النفط الليبي يرجع الى الادارات الليبية والقيادات الليبية العامة والوطنية هذه المواضيع ليست بيد لا الدبيبة ولا اي وزارة اخرى / حيث توجد متعلقات ترجع الى الشءون الليبية مع خبراء في المجال. والرقابة والتامين وريما حتى الاغلاق التام الموانيء النفطية الليبية الى حين إشعار اخر – لغرض الصيانة وتركيب السياج المكهرب. وحماية اجهزة الموانيء النفطية من تخريب التدخلات الأجنبية – الاي تحاول تفريغ المحتوى النفطي لدول شمال افريقيا لتمويل حربهم المنتظرة على الصين الشعبية التي تحاول مساعدت الدول الافريقية بالتعاون والتبادل الخدمي الاصلاحي بين الصين والشركات الافريقية – الخدمية للطرقات وحماية الموارد من التلوث للمياه وتلوث البيءة وموت الحيونات في الغابات
    وحماية البيءة من التلوث النفطي وحماية الحياة البحرية والبرية من القتل والتهجير ونقل الحيونات لبيءة اخرى بشكل خاطئ وتحرير حتى الطيور من الأجهزة التبع التي تمتع الهجرة الطيور في الطبيعة وتمتع حتى التوازن البيءي. وتسبب في الزلازل وانهيارات للمباني والبراكين والصواعق الرعد على العديد من المناطق –
    باختصار – لا يكون تعاون بين الدول الا عن طريق احترام الاعراف والشءون القضاءية والإقليمية لهذه الدول . ليكون تعاون صحيح وشرعي وليس فقط دعاية سياسية ، وتفريغ محتوى الدول من طاقاته لاجل – الاجانب ..!!!!

    رد