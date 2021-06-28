وزيرة الشؤون الاجتماعية من سبها: نعمل على إزالة التحديات التي تواجه مدن الجنوب

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الإثنين، بمقر صندوق التضامن الاجتماعي مع الفاعليات النسائية بمدينة سبها.

جاء ذلك بحضور عضوات عن الكشافة والمرشدات والاتحاد النسائي ومندوبات عن منظمات المجتمع المدني بالمدينة وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات .

وتناول الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع منها بعض المشاكل التي تواجه مدن الجنوب.

واستمعت الوزيرة لأراء ومقترحات الحاضرات، مؤكدة استعدادها للدعم والمساندة من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق الأهداف المرجة وتمكين المرأة من القيام بدورها بالمجتمع، مشيدة بالدور الذي تقوم به الناشطات الاجتماعيات بالمنطقة.