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وكيل وزارة الاقتصاد يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بمرافقة وزير الإسكان والتعمير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة د. سهيل أبو شيحة، رفقة وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، معرض ليبيا للإنشاءات، الإثنين، بحضور عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجمهورية التونسية والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو – 1 يوليو 2021 على أرض معرض طرابلس الدولي.

وتنظم معرض ليبيا للإنشاءات الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وترعاه وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والهيئة العامة للمعارض والاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة. 

ويشهد  المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية في مجال مواد البناء وأدوات ومعدات الحماية والمباني الذكية ومصادر الطاقات المتجددة وذلك في إطار دعم وزارة الاقتصاد والتجارة إقامة المعارض والفعاليات المختلفة التي تسهم في خلق فرص استثمار حقيقية وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتوطين الصناعات بكافة المناطق. 

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، أن عمل حكومة الوحدة الوطنية على ملف التجارة الخارجية وفق خطة عمل واضحة ساهم في تعزيز التبادل التجاري وارتفاع الصادرات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع من خلال دعم وتشجيع الفعاليات والمعارض المتخصصة لفتح أفاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي في مختلف المجالات.

وحضر  الافتتاح وزراء الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام الهيئة العامة للمعارض ووزيرا التجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالحكومة التونسية والسفير التونسي لدى ليبيا ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

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الإسكان والتعمير معرض ليبيا وكيل وزارة الاقتصاد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لكن……
    يا اهلنا في ليبيا الغاليه انا احد المتضررين جراء استضافة اخواننا الجرحى والمرضى الليبيين وعلى مدار عام في فندقي الكائن في الاردن/ عمان ومن عام 2012 ولغاية اليوم لم تقوم الدولة الليبية بتسديد قيمة بدل إقامة الاخوة الجرحى مما تسبب في ارباكنا ماليا انا وما لا يقل عن اربعون صاحب منشأه فندقية تعرضوا لنفس المعاملة .
    ندعوا لاهلنا في ليبيا ان يتمكنوا من تجاوز التحديات والتوصل الى حلول لكل مشاكلهم كي يعودوا الى مكانهم في صدارة العالم العربي بل والعالم اجمع انه ولي ذلك والقادر عليه .
    ارجو المعذرة من اصحاب القرار في ليبيا الغاليه لكن والله البنوك اتت على كامل مدخراتنا بعد ان اضطررنا الى الجوء للبنوك لتغطية نقص السيوله كما ان عشر سنوات انتظار تكفي.

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