عقيله صالح يقف على أخر مستجدات «القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات

التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، لجنة المسار الدستوري بالمجلس؛ وذلك لمناقشة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر للعام الحالي 2021.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقا لما هو مقرر في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

كما تم الاتفاق على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره خلال شهر يوليو المقبل، وذلك إيفاءً بالمهام المناطة بالمجلس والمتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.