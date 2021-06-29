«العامة للكهرباء»: خط «السرير – أجدابيا» سيساهم في تحسين أداء الشبكة بالمنطقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن “خط نقل الطاقة السرير أجدابيا «جهد 400 ك. ف» الذي يجري إنشاؤه حاليا سيسمح بنقل كامل القدرة الإنتاجية لمحطة السرير الغازية للشبكة العامة للكهرباء مما سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة في المنطقة”.

وتوقعت «العامة للكهرباء» في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، “الإنتهاء من أعمال الإنشاء بمشروع خط السرير أجدابيا «جهد 400 ك ف» المنفذ من قبل شركة الإنشاءات الكهربية بالخط «قريبا»، مؤكدة أن المشروع «وصل إلى مراحله النهائية»”.

وقام فريق من الشركة العامة للكهرباء ضم عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل ومدير عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المهندس محمد أبوسدير، بزيارة مدينة أجدابيا للإطلاع على الأعمال الجارية بالمشروع.

وأوضح البيان، أن “الفريق عقد اجتماعا طارئا بمقر دائرة الجهد المتوسط أجدابيا مع مديرها ومدير دائرة توزيع النهر الصناعي أجدابيا جرى خلاله عرض المشاكل العاجلة ومعالجة الاختناقات وكيفية إيجاد الحلول لها في شبكة الجهد المتوسط وشبكة التوزيع بالمنطقة”.