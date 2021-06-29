المستشار صالح يبحث مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب مستجدات القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، لجنة المسار الدستوري بالمجلس لمناقشة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر للعام الحالي 2021.م.

وتم التأكيد خلال اللقاء على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقا لما هو مقرر في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، كما تم الاتفاق على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه و اقراره خلال شهر يوليو المقبل وذلك ايفاءا بالمهام المناطة بالمجلس والمتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.