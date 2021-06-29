اللواء المسماري: الهجوم على مطار الويغ العسكري خبر كاذب وشائعات مغرضة

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، وقوع أي هجوم على مطار الويغ العسكري بالمنطقة الجنوبية.

اللواء المسماري، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة خبر كاذب بهجوم على مطار الويغ العسكري، وهذا خبر كاذب وعارِ تماما عن الصحة”.

وأشار إلى أن العميد ركن محمد الخازمي، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أكد أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العرببة الليبية.

وأضاف الخازمي- بحسب بيان اللواء المسماري- أن الغرض من هذه الشائعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوببة وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة.

وشدد على أن “العملية الأمنية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير خليفة حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة”.

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