الداخلية تضبط المتهمين بتخريب وسرقة أعمدة الكهرباء في البريقة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أنه “تم ضبط المتهمين بأعمال تخريب وسرقة أعمدة الكهرباء في شوارع مدينة البريقة”.

وقالت الداخلية في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه “وردت بلاغات من الشركة العامة للكهرباء لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي مفادها قيام مجهولين بأعمال السرقة”.

وأشار البيان؛ إلى أن “تمكن أعضاء البحث الجنائي بالتعاون مع قسم شرطة النجدة من ضبط المتهمين فى الواقعة، من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات”.

وأوضح البيان أن المتهمين “اعترافوا بما نسب إليهم وتم استرجاع المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص”.

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