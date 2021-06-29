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وزير الطاقة المغربي لـ«عون»: السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالرباط

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون- ومن ضمن مهام تواجده مع الوفد الوزاري الذي يزور المغرب- بالاجتماع مع وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح بمقر  الوزارة في حضور بعض المدراء المغاربة.

في بداية الاجتماع، أعطي الوزير المغربي، نبذة عن نشاط وزارته في مختلف الإنشطة النفطية والصناعات البتروكيميائية والطاقات المتجددة.

بعد ذلك، شكر وزير النفط الليبي الوزير المغربي ورفاقه على الحفاوة وحسن الاستقبال، وعبر عن شكر وامتنان حكومة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية لمواقفها المؤيدة والداعمة لجهود المصالحة، والتي مهتد الطريق للوصول لحلول توفيقية بعيدة عن الإنحياز.

تناول الاجتماع بين الطرفين مناقشة عدة مواضيع، من بينها:

  • إعادة تفعيل اللجان المشتركة.
  • إعداد مذكرة تفاهم.
  • إعادة مناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق.
  • التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
  • شراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي.
  • إمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقا.

وأوضح الوزير المغربي، أن بلاده تشجع المستثمرين الليبيين، وكذلك السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.

 

الوسوم

البيئة المغربي وزير الطاقة والمعادن وزير النفط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما في شيئ اسمه مستثمرين واستثمار – كله كذب في كذب – !!
    ونصب واحتيال وتهريب امًوال للخليج وأسواق البورصة والربا والاحتيال – لعاءدات الثروات سواء الصناعية والزراعية وتوزيعها على الفاسدين .
    حافظوا على ثرواتكم – واي عملية تجارة دولية تكون بادارة الرقابة التجارة الدولية في ليبيا – ومع عقود وأرقام واضحة – دون تزوير
    ومع العلم ان إيقاف النفط مهم لصيانة الموارد – ومنع الفساد وتقويم الاصلاح الوطني .

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