وزير النفط: نأمل الاستفادة من خبرات المغرب في الطاقة المتجددة

أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات المغرب في مجال الطاقة المتجددة، وذلك خلال هامش زيارته للرباط برفقة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب عون، عن أمل بلاده في التنسيق والتعاون مع المغرب في قطاع الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية التي حققت فيها المملكة الكثير من المنجزات، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المغرب وبلاده ،مضيفا، سيوقع البلدان مذكرة تفاهم لاستئناف الأنشطة التي توقفت بسبب الأزمة الليبية.

ونوه بالدعم الذي تقدمه المغرب لبلاده من أجل استئناف أنشطة قطاع النفط والغاز، مؤكداً من جهة أخرى على النتائج الجيدة جدا للدعم الحالي للشركة الليبية للنفط المستقرة بالمملكة في مجال تسهيل أنشطتها لاستيراد وتوزيع منتجات الغاز والنفط.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

