السويح: هناك أزمة ثقة بين النواب والدبيبة والمواطن يدفع الثمن

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، ‏علي السويح إن “هناك أزمة ثقة بين مجلس النواب وحكومة ‏الوحدة الوطنية المؤقتة، وهي سبب عدم حضور حكومة الدبيبة ‏إلى جلسة مجلس النواب”، بحسب قوله.

وأوضح السويح في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أن “حكومة الدبيبة ليست متأكدة بأن هناك جدية في إقرار ‏الميزانية، لافتا إلى أن إصرار بعض نواب مجلس النواب على ‏التعديلات المقترحة، هو ما يعطل الأمر”، بحسب قوله.

ولفت السويح بقوله إن “هناك قناعة عند بعض أعضاء مجلس ‏النواب أن حكومة الوحدة المؤقتة أتت فقط لإنفاق المال، ولا ‏توجد لديها خطة واضحة طيلة هذه الفترة”، بحسب قوله.

واتهم “بعض أعضاء مجلس النواب بابتزاز حكومة الدبيبة، مشيرا إلى ‏أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية ‏والمواطن هو من سيدفع الضريبة الأكبر”، بحسب قوله.

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