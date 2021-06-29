السويح: هناك أزمة ثقة بين النواب والدبيبة والمواطن يدفع الثمن

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، علي السويح إن “هناك أزمة ثقة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وهي سبب عدم حضور حكومة الدبيبة إلى جلسة مجلس النواب”، بحسب قوله.
وأوضح السويح في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أن “حكومة الدبيبة ليست متأكدة بأن هناك جدية في إقرار الميزانية، لافتا إلى أن إصرار بعض نواب مجلس النواب على التعديلات المقترحة، هو ما يعطل الأمر”، بحسب قوله.
ولفت السويح بقوله إن “هناك قناعة عند بعض أعضاء مجلس النواب أن حكومة الوحدة المؤقتة أتت فقط لإنفاق المال، ولا توجد لديها خطة واضحة طيلة هذه الفترة”، بحسب قوله.
واتهم “بعض أعضاء مجلس النواب بابتزاز حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية والمواطن هو من سيدفع الضريبة الأكبر”، بحسب قوله.
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