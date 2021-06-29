بلينكن: راغبون في رؤية الاستقرار والازدهار في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف ليبيا.

ووفقا لإيجاز صحفي صادر عن الخارجية المغربية طالعته صحيفة المرصد أتى هذا الأمر على هامش مشاركة بلينكن وبوريطة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة ليبيا التي تمثلها وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

بدوره أشار بلينكن إلى رغبة الولايات المتحدة في رؤية الاستقرار والازدهار في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية