رئيس مجلس المستشارين المغاربة: لابد من تحقيق إرادة الليبيين في تنظيم ‏الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية

قال رئيس مجلس المستشارين المغاربة، حكيم بن شماش، إن ‏المملكة المغربية مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم الضروري، ‏وتقديم تجاربها في كافة المجالات مع الشعب الليبي، لاستدراك ‏الفرص الضائعة واستثمار كل ما هو متاح من مجالات التعاون ‏المشتركة.‏

وأوضح بن شماش عقب مباحثات أجراها مع رئيس حكومة ‏حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، نشرها موقع ‏‏”صحراء مديديا” الموريتاني، أنه تم التأكيد على المواقف الثابتة ‏للمملكة المغربية والأهمية القصوى التي توليها لتعزيز التعاون ‏الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، انطلاقًا مما يربط الشعبين ‏المغربي والليبي من أواصر الأخوة والتضامن وعلاقات إنسانية قوية.‏

ولفت إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تؤكد على ‏الالتزام القوي في مرافقة ليبيا بكل خطواتها الواثقة نحو تثبيت ‏الأمن والاستقرار، من خلال دعم التوافق الليبي والوعي المتنامي ‏لدى الليبيين بأهمية إنهاء الانقسام والجمود السياسي وتعزيز وحدة ‏وسيادة ليبيا.‏

وأعرب عن أمله في تحقيق إرادة وتطلعات الشعب الليبي في تنظيم ‏الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، وتأسيس سلطة تنفيذية قوية ‏وموحدة تنهي المرحلة الانتقالية، وتضمن أمنًا واستقرارًا دائمين ‏لليبيا بما يعيد لها عافيتها ومكانتها المستحقة في جوارها العربي ‏ومحيطها الإقليمي.‏

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