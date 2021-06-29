رئيس مجلس المستشارين المغاربة: لابد من تحقيق إرادة الليبيين في تنظيم ‏الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية

قال رئيس مجلس المستشارين المغاربة، حكيم بن شماش، إن المملكة المغربية مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم الضروري، وتقديم تجاربها في كافة المجالات مع الشعب الليبي، لاستدراك الفرص الضائعة واستثمار كل ما هو متاح من مجالات التعاون المشتركة.
وأوضح بن شماش عقب مباحثات أجراها مع رئيس حكومة حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، نشرها موقع ”صحراء مديديا” الموريتاني، أنه تم التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة المغربية والأهمية القصوى التي توليها لتعزيز التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، انطلاقًا مما يربط الشعبين المغربي والليبي من أواصر الأخوة والتضامن وعلاقات إنسانية قوية.
ولفت إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تؤكد على الالتزام القوي في مرافقة ليبيا بكل خطواتها الواثقة نحو تثبيت الأمن والاستقرار، من خلال دعم التوافق الليبي والوعي المتنامي لدى الليبيين بأهمية إنهاء الانقسام والجمود السياسي وتعزيز وحدة وسيادة ليبيا.
وأعرب عن أمله في تحقيق إرادة وتطلعات الشعب الليبي في تنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، وتأسيس سلطة تنفيذية قوية وموحدة تنهي المرحلة الانتقالية، وتضمن أمنًا واستقرارًا دائمين لليبيا بما يعيد لها عافيتها ومكانتها المستحقة في جوارها العربي ومحيطها الإقليمي.
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