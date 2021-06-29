الخوجة: ‏جلسة النواب ناقشت قانون السحر والشعوذة ولم تكن واضحة المعالم

كشفت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن جلسة ‏مجلس ‏النواب اليوم، ناقشت رسالة موجهة من اللجنة العسكرية ‏المشتركة “5+5″، تطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع ووكلاء له، ‏وإيقاف أي ميزانية ‏تخص وزارة الدفاع إلا بعد توحيد الوزارة وتعيين ‏وزير ووكلاء له.‏

وأوضحت الخوجة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه لم يكن لجلسة مجلس النواب اليوم، أجندة واضحة ‏قبل الجلسة، حيث ‏عرضت على النواب موضوعات متفرقة، من ‏دون التركيز على بند أو ‏اثنين منهما.‏

وأشارت إلى أنه مجلس النواب استعرض كذلك الاتفاقية ‏المؤسسة، ‏لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لاعتمادها، لكن ‏النواب لم ‏يناقشوها، لافتة إلى أنه تم مناقشة أزمة القاعدة الدستورية، ‏ولكن لا يزال ‏ينتظر النواب ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية بلجنة ‏الحوار.‏

وتحدثت عن أن مجلس النواب ناقش كذلك توحيد المرتبات ‏وإصدار قانون بديل ‏لقانون 15، وضرورة تقديم الحكومة لجدول ‏مرتبات عادل، كما تم ‏مناقشة قوانين أخرى ما زالت قيد الدراسة ‏باللجنة التشريعية مثل ‏قانون السحر والشعوذة وقانون المعاش ‏الأساسي للمعاقين وكبار ‏السن والأرامل والمطلقات.‏

وأشارت إلى أنه سيتم غدًا استكمال جلسة مجلس النواب، ‏لاستكمال ‏النقاش حول الموضوعات المطروحة.‏

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