الخوجة: ‏جلسة النواب ناقشت قانون السحر والشعوذة ولم تكن واضحة المعالم

كشفت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن جلسة مجلس النواب اليوم، ناقشت رسالة موجهة من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، تطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع ووكلاء له، وإيقاف أي ميزانية تخص وزارة الدفاع إلا بعد توحيد الوزارة وتعيين وزير ووكلاء له.
وأوضحت الخوجة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه لم يكن لجلسة مجلس النواب اليوم، أجندة واضحة قبل الجلسة، حيث عرضت على النواب موضوعات متفرقة، من دون التركيز على بند أو اثنين منهما.
وأشارت إلى أنه مجلس النواب استعرض كذلك الاتفاقية المؤسسة، لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لاعتمادها، لكن النواب لم يناقشوها، لافتة إلى أنه تم مناقشة أزمة القاعدة الدستورية، ولكن لا يزال ينتظر النواب ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية بلجنة الحوار.
وتحدثت عن أن مجلس النواب ناقش كذلك توحيد المرتبات وإصدار قانون بديل لقانون 15، وضرورة تقديم الحكومة لجدول مرتبات عادل، كما تم مناقشة قوانين أخرى ما زالت قيد الدراسة باللجنة التشريعية مثل قانون السحر والشعوذة وقانون المعاش الأساسي للمعاقين وكبار السن والأرامل والمطلقات.
وأشارت إلى أنه سيتم غدًا استكمال جلسة مجلس النواب، لاستكمال النقاش حول الموضوعات المطروحة.
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