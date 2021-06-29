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الخوجة: ‏جلسة النواب ناقشت قانون السحر والشعوذة ولم تكن واضحة المعالم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن جلسة ‏مجلس ‏النواب اليوم، ناقشت رسالة موجهة من اللجنة العسكرية ‏المشتركة “5+5″، تطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع ووكلاء له، ‏وإيقاف أي ميزانية ‏تخص وزارة الدفاع إلا بعد توحيد الوزارة وتعيين ‏وزير ووكلاء له.‏

وأوضحت الخوجة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه لم يكن لجلسة مجلس النواب اليوم، أجندة واضحة ‏قبل الجلسة، حيث ‏عرضت على النواب موضوعات متفرقة، من ‏دون التركيز على بند أو ‏اثنين منهما.‏

وأشارت إلى أنه مجلس النواب استعرض كذلك الاتفاقية ‏المؤسسة، ‏لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لاعتمادها، لكن ‏النواب لم ‏يناقشوها، لافتة إلى أنه تم مناقشة أزمة القاعدة الدستورية، ‏ولكن لا يزال ‏ينتظر النواب ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية بلجنة ‏الحوار.‏

وتحدثت عن أن مجلس النواب ناقش كذلك توحيد المرتبات ‏وإصدار قانون بديل ‏لقانون 15، وضرورة تقديم الحكومة لجدول ‏مرتبات عادل، كما تم ‏مناقشة قوانين أخرى ما زالت قيد الدراسة ‏باللجنة التشريعية مثل ‏قانون السحر والشعوذة وقانون المعاش ‏الأساسي للمعاقين وكبار ‏السن والأرامل والمطلقات.‏

وأشارت إلى أنه سيتم غدًا استكمال جلسة مجلس النواب، ‏لاستكمال ‏النقاش حول الموضوعات المطروحة.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • بلغوا إدارة الشريعة بالتعاون مع الامنىالمسلح الليبي ـ توجد مجموعات شامية يقومون بتزوير جنسيات وأسماء لشباب ونساء ليبيين وبعد ذلك يزوؤون ابمععابد والكنائس ويتزوجون بهم عرفياً بالغيب مع شيوخ الكفر ببعقود مزورةغيبياً ومعهم قسسين ورهبان ـ ىويقومون بفعل الشعوذة هناك .. على ذلك تقوم الادارة الأمن العام المسلح باقتحام الكنائس في مناطق الليبية ىوجلبهم للتحقيق وتفتيش عن أي صور أو عقود للزواج داخل هذه الاماكن .. وتوجد اعترافات بالكتابة بالدم والنحت على صخورفي بعض كنائس في ليبيا . وهي طلاسم .. ومن المهم القبض واالتحفيق فيما يحدث .. ولله ولي التوفيق . كلم الشيوخ ـ وماتغفلوش عنه ـانتهى

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