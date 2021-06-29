بوراس: لضمان نجاح الانتخابات من المهم أن نرى حوار يجمع الأطراف الرئيسية

أفادت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة بوراس بأنه لضمان نجاح نتائج الانتخابات يجب أن يكون هناك حوار بين الأطراف الرئيسية.

وذكرت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “التطمينات والضمانات هي خطوة من 100 خطوة نحو انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر 2021م”، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنه “لضمان نجاح نتائج الانتخابات يجب جلوس الأطراف الرئيسية وأدواتها السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية التي تملك نجاح وفشل مشروع تجديد الشرعية، والمضي قدمًا في قبول نتائج صندوق الاقتراع الحر المباشر من الشعب والبدء في رسم معالم دولة دستورية”، على حد تعبيرها.

وتابعت: “من المهم جدًا أن نرى طاولة حوار مستديرة حول المرحلة الانتقالية القادمة التي ستطبق عبر صناديق الاقتراع تجمع بين الأطراف الرئيسية”، على حد تعبيرها.

وأكملت: “هؤلاء وحدهم من يستطيعون وضع بروتوكول التعايش السلمي في ظل مرحلة انتقالية تمهد لدولة مدنية تحتكم للتعددية والعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية”، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن “كل هذا سيشجع الجميع على المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع وتجديد الشرعية وإنهاء العنف والمراحل الانتقالية المتآكلة”، على حد تعبيرها.

وأضافت: “مثل هذا اللقاء وحده يقضي على التدخل الدولي السام والتواجد الأجنبي ومن يحملون أجندات لصالح دول دون غيرها، بحجج مكافحة الإرهاب وبسط الأمن ومساعدة الليبيين لبناء الديمقراطية، وعلى متصدري المشهد المستفيدين من الفجوة التي تتحكم في مخرجات كل مرحلة”، على حد تعبيرها.

وأردفت: “كل ما يحصل من تفاهمات وحوارات لا يكفي لتجديد شرعية تكون مستقرة تمهد لمرحلة دائمة تقضي على جميع أنواع الفساد والتدخل الأجنبي السام الذي نال من استقرار ووحدة الأراضي الليبية وسلامة شعبها”، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنه “حتى لا يكون هناك غالب ومغلوب وحرب بحجة بسط سلطان الدولة وعودة لمربع الحرب والقتل والتهجير، فإن إجبار هؤلاء على الجلوس وتقديم تنازلات من أجل ليبيا ومستقبلها أصبح أمر ضروري ومُلح”، على حد تعبيرها.

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