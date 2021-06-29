العبدلي: وصولنا إلى مرحلة 60% استهلاك ‏و40% إنتاج طاقة كهربائية مؤشر خطيرا جدا في أي شبكة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام ‏العبدلي، إن “الحكومة تسعى حاليًا للتخلص من مشكلة استيراد ‏الطاقة الكهربائية من مصر، التي تكبد خزينة الدولة أموال طائلة من ‏قوت المواطنين”، بحسب قوله.‏

وأوضح العبدلي في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس ‏بوك”، أن الشركة تسعى حاليًا لتوفير أموال إضافية ‏لتطوير المشاريع الجديدة، لدعم الشبكة الكهربائية بما يمكنها من ‏التخلص من مشكلة استيراد الطاقة من مصر.‏

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى أنه في السابق ‏كانت الشبكة الليبية للكهرباء ضعيفة، نتيجة للكم الهائل تدني ‏مستويات الإنتاج، والتي لا يمكن تشغيل أي شبكة كهربائية من ‏خلالها.‏

ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية وصلت إلى مرحلة 60% استهلاك ‏و40% إنتاج طاقة كهربائية، ما تسبب في عجز شديد بالشبكة، ‏ووصفه بأنه يعد مؤشرا خطيرا جدا في أي شبكة.‏

وأكد أن الشبكة أجرت العديد من أعمال الصيانة، ما ساهمت في ‏تحسين أداء الشبكة، خاصة بعد تولي حكومة الوحدة المؤقتة ‏المهام، واهتمامها بخدمات المواطنين بشكل مباشر.‏

وتحدث عن أنهم يسعون حاليًا لإحداث مرونة في الطاقة لنقل ‏الشبكة، حتى لا تحدث انهيارات، قائلاً: “عانينا من عجز بالغ ‏في تشغيلها، ولكننا شهدنا تحسنًا كبيرًا خلال الأيام الماضية في ‏توفير الأموال وتوفير قطع الغيار اللازمة وصيانة خطوط نقل ‏الطاقة، ما كان له تأثير إيجابي حتى مع ارتفاع درجات الحرارة”.‏

وتطرق إلى المشاكل التي واجهت الشبكة، بقوله: “في الآونة ‏الأخيرة لاحظنا ازدياد في الأحمال الكهربائية، بسبب ارتفاع درجات ‏الحرارة والبناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة”.‏

ولفت إلى أن هذا أدى لانهيار العزل بين الخط الهوائي وأحد المنازل ‏وتفريغ الشحنات الكهربائية داخل المنزل، وأدى لخروج عدد من ‏الأبراج الكهربائية عن الخدمة، قائلاً: “سعينا لتدارك الأمر سريعًا ‏واستطعنا تشغيل عدد كبير من الوحدات للعمل، وتأثرت هذه ‏الوحدات واستطعنا إدخالها للعمل من جديد”.‏

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وأضاف: “نملك حاليا 5500 ميجاوات، لاستخدامها في تخفيف ‏الأحمال الكهربائية، لكن ازدياد الحرارة أثر بشكل كبير جدا، وزاد ‏الهوة ما بين الإنتاج والأحمال”.‏

واستمر بقوله: “أدخلنا حاليًا عدد من وحدات التوليد، التي كانت ‏في الصيانة ستعود لدعم الشبكة الكهربائية، والتي سيكون لها أثر ‏كبير جدا في تقليل ساعات الأحمال ومع انخفاض درجات الحرارة ‏سيتحسن الوضع بشكل ملحوظ جدا”.‏

واستدرك: “لولا صيانة هذه الوحدات لم نكون في هذا ‏الوضع، وكنا سنقع في حالة الإظلام التام، ولكن لم نواجهها حتى ‏الآن وتمكنا من السيطرة على أداء الشبكة”. ‏

ووعد العبدلي بأن يستمر تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “لدينا ‏مشاريع جديدة في غرب طرابلس ومصراتة، وستضخ إضافات ‏جديدة للشبكة الكهربائية والتي ستضخ 2000 ميجاوات خلال ‏‏2022”.‏

وكشف أن الشبكة تأثرت بانهيار خطوط الربط ما بين الجزء ‏الشرقي والغربي من ليبيا، وكان له أثر سلبي كبير على شبكة الكهرباء، ‏مضيفا بأنهم واجهوا الكثير من المشاكل خاصة من ‏المواطنين، بعد الهجوم على محطات الكهرباء لإعادة التيار بشكل ‏إجباري، والبناء العشوائي تحت خطوط النقل عرقل كثيرا عمل ‏الشركة.‏

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وأكد أن الشركة ستقوم حاليًا بصيانة الوحدة البخارية السادسة في ‏محطة غرب طرابلس، والتي كانت متوقفة منذ 6 سنوات تقريبا، ‏كما تجري الحكومة اجتماعات مع الشركات العالمية وكان لها أثر ‏إيجابي في توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي ستساعد في تعزيز ‏الشبكة الكهربائية.‏

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ولفت إلى أنهم تواصلوا مع مصرف ليبيا المركزي، للتواصل مع ‏الشركات المتوقفة عن أعمال التطوير، بحيث تعود للعمل وفقا ‏للعقود الموقعة معها. ‏

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