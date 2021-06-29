العبدلي: وصولنا إلى مرحلة 60% استهلاك ‏و40% إنتاج طاقة كهربائية مؤشر خطيرا جدا في أي شبكة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، إن “الحكومة تسعى حاليًا للتخلص من مشكلة استيراد الطاقة الكهربائية من مصر، التي تكبد خزينة الدولة أموال طائلة من قوت المواطنين”، بحسب قوله.
وأوضح العبدلي في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الشركة تسعى حاليًا لتوفير أموال إضافية لتطوير المشاريع الجديدة، لدعم الشبكة الكهربائية بما يمكنها من التخلص من مشكلة استيراد الطاقة من مصر.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى أنه في السابق كانت الشبكة الليبية للكهرباء ضعيفة، نتيجة للكم الهائل تدني مستويات الإنتاج، والتي لا يمكن تشغيل أي شبكة كهربائية من خلالها.
ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية وصلت إلى مرحلة 60% استهلاك و40% إنتاج طاقة كهربائية، ما تسبب في عجز شديد بالشبكة، ووصفه بأنه يعد مؤشرا خطيرا جدا في أي شبكة.
وأكد أن الشبكة أجرت العديد من أعمال الصيانة، ما ساهمت في تحسين أداء الشبكة، خاصة بعد تولي حكومة الوحدة المؤقتة المهام، واهتمامها بخدمات المواطنين بشكل مباشر.
وتحدث عن أنهم يسعون حاليًا لإحداث مرونة في الطاقة لنقل الشبكة، حتى لا تحدث انهيارات، قائلاً: “عانينا من عجز بالغ في تشغيلها، ولكننا شهدنا تحسنًا كبيرًا خلال الأيام الماضية في توفير الأموال وتوفير قطع الغيار اللازمة وصيانة خطوط نقل الطاقة، ما كان له تأثير إيجابي حتى مع ارتفاع درجات الحرارة”.
وتطرق إلى المشاكل التي واجهت الشبكة، بقوله: “في الآونة الأخيرة لاحظنا ازدياد في الأحمال الكهربائية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والبناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة”.
ولفت إلى أن هذا أدى لانهيار العزل بين الخط الهوائي وأحد المنازل وتفريغ الشحنات الكهربائية داخل المنزل، وأدى لخروج عدد من الأبراج الكهربائية عن الخدمة، قائلاً: “سعينا لتدارك الأمر سريعًا واستطعنا تشغيل عدد كبير من الوحدات للعمل، وتأثرت هذه الوحدات واستطعنا إدخالها للعمل من جديد”.
وأضاف: “نملك حاليا 5500 ميجاوات، لاستخدامها في تخفيف الأحمال الكهربائية، لكن ازدياد الحرارة أثر بشكل كبير جدا، وزاد الهوة ما بين الإنتاج والأحمال”.
واستمر بقوله: “أدخلنا حاليًا عدد من وحدات التوليد، التي كانت في الصيانة ستعود لدعم الشبكة الكهربائية، والتي سيكون لها أثر كبير جدا في تقليل ساعات الأحمال ومع انخفاض درجات الحرارة سيتحسن الوضع بشكل ملحوظ جدا”.
واستدرك: “لولا صيانة هذه الوحدات لم نكون في هذا الوضع، وكنا سنقع في حالة الإظلام التام، ولكن لم نواجهها حتى الآن وتمكنا من السيطرة على أداء الشبكة”.
ووعد العبدلي بأن يستمر تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “لدينا مشاريع جديدة في غرب طرابلس ومصراتة، وستضخ إضافات جديدة للشبكة الكهربائية والتي ستضخ 2000 ميجاوات خلال 2022”.
وكشف أن الشبكة تأثرت بانهيار خطوط الربط ما بين الجزء الشرقي والغربي من ليبيا، وكان له أثر سلبي كبير على شبكة الكهرباء، مضيفا بأنهم واجهوا الكثير من المشاكل خاصة من المواطنين، بعد الهجوم على محطات الكهرباء لإعادة التيار بشكل إجباري، والبناء العشوائي تحت خطوط النقل عرقل كثيرا عمل الشركة.
وأكد أن الشركة ستقوم حاليًا بصيانة الوحدة البخارية السادسة في محطة غرب طرابلس، والتي كانت متوقفة منذ 6 سنوات تقريبا، كما تجري الحكومة اجتماعات مع الشركات العالمية وكان لها أثر إيجابي في توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي ستساعد في تعزيز الشبكة الكهربائية.
ولفت إلى أنهم تواصلوا مع مصرف ليبيا المركزي، للتواصل مع الشركات المتوقفة عن أعمال التطوير، بحيث تعود للعمل وفقا للعقود الموقعة معها.
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