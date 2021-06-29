ليبيا الان

فرنسا: يجب مطالبة تركيا بسحب ‏مرتزقتها وقواتها من ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ‏جيلبير روجيه، إن اجتماع كافة الجهات الفاعلة في ليبيا بجنيف، ‏للاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ‎ديسمبر خبر سار ‏جدا، ولكن ينبغي أن يترافق معه سحب الميليشيات والمرتزقة ‏والقوات الأجنبية.‏

وأوضح روجيه في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أنه علينا أن نسمي الأمور بحقيقتها وأن نطلب من تركيا ‏بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، لسحب ميليشياتها ‏وقواتها من ليبيا.‏

وتحدث كذلك عن الليبيين الذين يتحفظون تأسيس مجلس شيوخ، ‏بقوله إنه يستطيع أن يقول لهم إن كافة البلدان لديهم برلمان ‏بغرفتين، لأنه يؤدي إلى استقرار كبير في مسألة تنظيم الحياة ‏السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنه يشجع الليبيين على النظر في ‏إنشاء مجلس شيوخ بجانب مجلس النواب.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • في مرتزقة حتى تونس منورطين تهريب البشر عبر زوارق البحر –
    ومرتزقة أمازيغ – ومرتزقة من قطر ومرتزقة من سوزيا ومرتزقة يهود – ومرتزقة مصريين – لكن المصريين إعادتهم حكومة الوفاق بمصداقية بالطائرات مع بعض المهاجرين الافارقة قبل ان تستدهدف مصراته مطار طرابلس وتحرق طاءراته وتقوم بتخريبه – ونقل معداته آلى مصراتة – لكي يقولوا ان عاصمة ليبيا هي مصراتة – ..!!!!
    مع العلم ان طرابلس قامت بإيواء المصراتيين في الحرب 2011 – وكان الطرابلسين الحقيقيين يقومون بانقاذ المواطنين من قصف حلف الناتو
    الذي جاءت به تونس مع فرنسا لتدمير ليبيا وإعاقة اي مشاريع لبناء او إصلاح داخل ليبيا
    وتمويل تونس لحملات انتخابية وهمية بواسطة امًوال صندوق الاستثمار الليبي ودفع رشاوي لأطراف عندها الإدلة والوثائق الواضحة
    وزيارة قيس سعيد لإيطاليا واجتماعه مع وزراء إيطاليين وضحت هذه النقطة – لنشر الإلحاد –
    وفقط لعرقلة آي إصلاح داخل العمل الحكومي الليبي -.ومحاربة القضاء الاسلامي في الكتاب العظيم .

    رد