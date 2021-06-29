فرنسا: يجب مطالبة تركيا بسحب ‏مرتزقتها وقواتها من ليبيا

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ‏جيلبير روجيه، إن اجتماع كافة الجهات الفاعلة في ليبيا بجنيف، ‏للاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ‎ديسمبر خبر سار ‏جدا، ولكن ينبغي أن يترافق معه سحب الميليشيات والمرتزقة ‏والقوات الأجنبية.‏

وأوضح روجيه في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أنه علينا أن نسمي الأمور بحقيقتها وأن نطلب من تركيا ‏بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، لسحب ميليشياتها ‏وقواتها من ليبيا.‏

وتحدث كذلك عن الليبيين الذين يتحفظون تأسيس مجلس شيوخ، ‏بقوله إنه يستطيع أن يقول لهم إن كافة البلدان لديهم برلمان ‏بغرفتين، لأنه يؤدي إلى استقرار كبير في مسألة تنظيم الحياة ‏السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنه يشجع الليبيين على النظر في ‏إنشاء مجلس شيوخ بجانب مجلس النواب.‏

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