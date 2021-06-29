فرنسا: يجب مطالبة تركيا بسحب ‏مرتزقتها وقواتها من ليبيا

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، جيلبير روجيه، إن اجتماع كافة الجهات الفاعلة في ليبيا بجنيف، للاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر خبر سار جدا، ولكن ينبغي أن يترافق معه سحب الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية.
وأوضح روجيه في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أنه علينا أن نسمي الأمور بحقيقتها وأن نطلب من تركيا بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، لسحب ميليشياتها وقواتها من ليبيا.
وتحدث كذلك عن الليبيين الذين يتحفظون تأسيس مجلس شيوخ، بقوله إنه يستطيع أن يقول لهم إن كافة البلدان لديهم برلمان بغرفتين، لأنه يؤدي إلى استقرار كبير في مسألة تنظيم الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنه يشجع الليبيين على النظر في إنشاء مجلس شيوخ بجانب مجلس النواب.
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